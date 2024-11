Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 09.11.2024, im Zeitraum von 11:00 - 11:40 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes in der Sickingerhöhstraße 4 in Niederauerbach. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den blauen Mercedes E200 mit ZW-Kennung beim Ein-/Ausparken im Bereich der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat und bittet diese darum, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell