Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Pirmasens (ots)

Am 07.11.2024 um 13:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren schwarzen Ford Focus in der Kaiserstraße in Pirmasens am Fahrbahnrand. Als sie gegen 16:45 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100EUR. Vermutlich kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell