Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Vereinsheim

Pirmasens (ots)

Diebe suchten in der Nacht auf Freitag eine Gaststätte in der Schachenstraße auf. Eine Zeugin teilte der Polizei am Freitagmorgen, eine offenstehende Tür an dem Objekt mit. Die aufnehmenden Beamten stellten vor Ort Beschädigungen an der Hintertür des Lokals fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, nahmen die Einbrecher ein Fernsehgerät mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell