Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 (18.09.2024)

St. Georgen im Schwarzwald - B 33 (ots)

Auf der B 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler hat sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 51-Jährige fuhr gegen 5:30 Uhr die B 33 aus Richtung Mönchweiler kommend in Richtung Peterzell. In einer leichten Rechtskurve kam sie, aus noch unbekannter Ursache, nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen im Gegenverkehr. Die Verletzungen durch den Zusammenstoß waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der 54-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Zur Unfallaufnahme und anschließenden Räumung bleibt die B 33 komplett gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von über 85.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell