Nach einer Amok-Alarmauslösung und daraufhin mehreren Anrufen beim Polizeirevier Villingen am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, haben alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen die Albert-Schweitzer-Schule in der Straße "An der Schelmengaß" überprüft. Parallel dazu trafen die Lehrer und Schüler in der Schule die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Nachdem die Beamten das komplette Schulgebäude durchsucht und alle Schulbesucher das Gelände sicher verlassen hatten, konnte Entwarnung gegeben werden. Eine konkrete Gefahr oder Gefährdung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Ursache der Alarmauslösung bedarf weiterer Abklärungen.

