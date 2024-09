Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizei überprüft nach Alarmauslösung Schule

VS-Villingen (ots)

Nach einer Amok-Alarmauslösung und daraufhin mehreren Anrufen beim Polizeirevier Villingen am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, überprüfen derzeit eine Vielzahl von Polizeibeamten die Albert-Schweitzer-Schule in der Straße "An der Schelmengaß". Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler, sowie das Schulpersonal konnte das Schulgebäude mittlerweile verlassen. Derzeit kursieren Falschmeldungen in den Sozialen Medien, dass es bereits mehrere Opfer, bis hin zu Todesopfern gebe. Wir warnen davor nichtverifizierte Sachverhalte "blind" zu teilen. Sobald die Durchsuchungen abgeschlossen sind, wird nachberichtet.

