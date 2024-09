Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) Stoppschild missachtet und Unfall verursacht - rund 30.000 Euro Schaden (17.09.2024)

Deißlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 30.000 Euro hat sich am Dienstagmorgen, gegen 3:30 Uhr, in der Kreuzung Kirchbergstraße - Bismarckstraße ereignet. Der 28-jährige Fahrer eines Transporters war in der Kirchbergstraße in Richtung Stauffenbergstraße unterwegs und übersah ein Stopp-Schild. Beim über die Kreuzung Fahren kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Ford einer vorfahrtsberechtigten 62-Jährigen. Der Transporter wurde dadurch gegen einen Hydranten sowie einen Verteilerkasten geschleudert und kam dann in der Wiese zum Stehen. Die 62-Jährige verletzte sich leicht und wurde von den eintreffenden Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Folge des Unfalls ist ein Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro. Beide Autos waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

