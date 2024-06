Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Osnabrück: Angriff mit Holzknüppel - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag kam es in Osnabrück zu einer handfesten Auseinandersetzung. In der Straße am Riedenbach berührte gegen 11 Uhr ein grauer Audi während des Vorbeifahrens den Fahrradlenker eines 47-jährigen Osnabrückers. Die darauffolgende verbale Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Autofahrer und dem Radfahrer mündete in einem Angriff. Der Autofahrer versuchte den Radfahrer mit einem Holzknüppel zu schlagen. Dieser konnte den Angriff glücklicherweise abwehren, sodass niemand zu Schaden kam. Anschließend flüchtete der Angreifer mit seinem Audi in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/ 327-2115 zu melden.

