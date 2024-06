Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Teurer Spaß für E-Scooterfahrer in Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag endete die Fahrt eines E-Scooterfahrers in der Straße Neuer Graben in einer Polizeikontrolle. Der 36-jährige Mann aus Vechta hatte die Fahrt mit einem manipulierten E-Scooter angetreten, sodass dieser bis zu 31km/h anstatt der erlaubten 20 km/h fuhr. Die Polizei beendete die Fahrt und leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei derartigen Verstößen ist grundsätzlich ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister vorgesehen. Also, liebe Bastler: Hände weg vom Tuningkit und Finger weg vom Tempomat! Wir wünschen Ihnen weiterhin gute und sichere Fahrt - natürlich mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit.

