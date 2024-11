Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrt missachtet, zwei Personen leicht verletzt

Dellfeld (ots)

Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 12.00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Zweibrücker Straße/Landesstraße 471 ein Verkehrsunfall als der 46-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter die Vorfahrt eines PKW Hyundai, welcher die Landesstraße 471 aus Nünschweiler kommend in Richtung Stambach befuhr, missachtete. Der Fahrer des Mercedes, der nach links abbog, erfasste den PKW Hyundai, welcher mit drei Personen, darunter ein neun Monate altes Baby, besetzt war. Die Fahrerin des Hyundai sowie das Baby wurden zwecks medizinischer Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, aus welchem sie am späten Nachmittag wieder entlassen wurden. Der Sachschaden bei dem Zusammenstoß dürfte sich im oberen vierstelligen Eurobereich bewegen. /pizw

