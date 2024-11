Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto überschlägt sich im Feld - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Vinningen (Kreis Pirmasens) (ots)

Eine verletzte Person, ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen auf der L 478, zwischen Bottenbach und Vinningen. Um 06.40 Uhr verständigte eine Verkehrsteilnehmerin die Rettungskräfte und leistete Erste-Hilfe für die verletzte Fahrerin. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei, geriet die 27-jährige Fahrzeuglenkerin, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Einmündungsbereich der L 482 / L 478 in den Grünstreifen und überschlug sich in einem angrenzenden Acker. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dem verunfallten Ford Fiesta fest. Eine Untersuchung im Krankenhaus bestätigte den Verdacht, weshalb bei der Verantwortlichen eine Blutprobe angeordnet wurde. Das Fahrzeug, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell