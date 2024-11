Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstähle im Outlet-Center

Zweibrücken (ots)

Am Montagmittag kurz nach 13 Uhr beobachteten die Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts im Fashion Outlet einen Diebstahl. Ein junger Mann verließ den Laden mit einer Winterjacke ohne diese bezahlt zu haben. Der Täter konnte durch den Sicherheitsdienst festgehalten und der Polizei übergeben werden. Bei dem 24-Jährigen konnten die Ermittler eine Sporttasche finden, in welcher sich weiteres Diebesgut befand. Und auch die Sporttasche war gestohlen. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 900 Euro bei vier Bekleidungsgeschäften. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell