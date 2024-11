Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend wurde in der Arnulfstraße ein Discounter für Heim und Garten, von Einbrechern aufgesucht. Die Kriminalpolizei vermutet, dass sich die Täter, um kurz nach 22 Uhr, Zutritt auf das umzäunte Gelände verschafften. Die Diebe rissen mehrere, dort gelagerte Paletten auf und entwendeten Lebensmittel und Küchengeräte. Die Polizei fragt: Hat jemand am Sonntagabend etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

