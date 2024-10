Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

Sonsbeck (ots)

Samstag, 05.10.2024, 04:56 Uhr, Einsatz 73/2024 - Nach dem Zusammenstoß eines PKW mit einem Baum liefen Betriebsmittel aus. Die Einheit Labbeck wurde in der Folge mit dem Alarmstichwort "CBRN2 - Auslaufende Betriebsmittel" alarmiert.

Am frühen Samstagmorgen kollidierte in Labbeck auf der Marienbaumer Straße in Richtung Marienbaum kurz hinter dem Kreuzungsbereich Uedemer Straße ein PKW mit einem Baum. Da aus dem beschädigten Fahrzeug Betriebsmittel ausliefen, wurde die Einheit Labbeck durch die Polizei hinzugerufen.

Die beiden Insassen des PKW konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und wurden schon vor Eintreffen der Feuerwehr rettungsdienstlich versorgt.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel wurden aufgenommen. Es waren 12 Einsatzkräfte der Einheit Labbeck für ca. 45 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell