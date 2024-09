Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Eberstadt: Motorroller entwendet

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt / Eberstadt (ots)

Kriminelle verschafften sich in Darmstadt Zutritt zu einer Tiefgarage in der Schöfferstraße und entwendeten hieraus einen Motorroller. In der Zeit zwischen Donnerstagabend (19.9.), 18.00 Uhr und Freitagmorgen (20.9.), 7.30 Uhr flüchteten die bislang unbekannten Täter mit dem Fahrzeug. Zum Tatzeitpunkt war an dem Fahrzeug das Kennzeichen OAM413/2024 befestigt.

In der Heidelberger Straße brachen die Täter am Sonntagnachmittag (22.9.) das Lenkradschloss eines Rollers auf und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Der Besitzer stellte den Verlust seines Fahrzeugs vom öffentlichen Parkplatz gegen 19.00 Uhr fest.

In Eberstadt gelangte der unbekannte Täter in die Tiefgarage in der Stresemannstraße. Dort entwendete er zwischen Freitagabend (20.9.) und Samstagmorgen (21.9.) den Motorroller mit dem Kennzeichen DA-DM 74. Der Tatverdächtige wird als männlich und schwarz gekleidet beschrieben. Er soll einen schwarzen Motorradhelm getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

