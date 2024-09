Viernheim (ots) - Eine Fahrradfahrerin verletzte sich am Sonntag (22.09.), 13.20 Uhr auf der L3111 schwer, als sie nach vorläufigen Erkenntnissen von Viernheim kommend in Richtung Muckensturm nach links in einen dortigen Feldweg abbiegen wollte. Dazu hielt sie am rechten Seitenrand an und wollte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn queren um in ...

