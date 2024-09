Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Unbekannter flüchtet vor Polizeistreife

Kelsterbach (ots)

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus am frühen Samstagmorgen (21.9.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 4 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei und meldete verdächtige Geräusche in dem Anwesen in der Mainzer Straße. Beim Eintreffen der sofort alarmierten Streife suchte ein Unbekannter die Flucht über einen Zaun und rannte davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Kriminelle durch ein Fenster in das Innere eingedrungen und hatte hier die Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden ein Rucksack, eine Geldbörse mit circa 100 Euro sowie Schmuck gestohlen. Der Fliehende war dunkel gekleidet und hatte schwarze Haare. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

