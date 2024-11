Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eigentümer eines Kleinkraftrades wieder im Besitz seiner Maschine

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag meldete sich der 40-jährige Halter eines Leichtkraftrades aus der Weimarer Gutenbergstraße bei der Polizei, nachdem dieser das Fehlen seines Kraftfahrzeuges feststellte. Demnach musste das Zweirad im Wert von ca. 2500,00 EUR von Donnerstag 13:30 Uhr auf Freitag 14:15 Uhr durch Unbekannte entwendet worden sein. Wenige Minuten später teilte die 61-jährige Besitzerin einer Garage in der Marcel-Paul-Straße mit, in dieser ein herrenloses Moped ohne Kennzeichen entdeckt zu haben. Nach Abgleich der Fahrgestellnummer konnte die Maschine dem 40-Jährigen zugeordnet und im Anschluss an die Anzeigenaufnahme auch wieder in seinen Besitz überführt werden. Das Gefährt war jedoch derart stark beschädigt, dass dieses als wirtschaftlicher Totalschaden galt. Von der zur Tatzeit angebrachten Kennzeichentafel fehlt weiterhin jede Spur. Die Ermittlungen zu den Tatumständen und wie das Moped in die Garage der 61-Jährigen kam, dauern derzeit an.

