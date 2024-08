Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Kindlebildstraße/Radolfzeller Straße - Radfahrer verletzt (22.08.2024)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall an der Einmündung der Kindlebildstraße auf die Radolfzeller Straße am Donnerstagmittag. Ein 46-jähriger Radfahrer war auf der Kindlebildstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Radolfzeller Straße bog er nach rechts ab und kollidierte dabei mit einem von rechts auf dem Radweg kommenden 86 Jahre alten Radler. Beide kamen zu Fall, wobei sich der Senior leicht verletzte. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Am Rad des 86-Jährigen entstand geringer Schaden.

