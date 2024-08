Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Espasingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schleicht sich in Wohnhaus und entwendet Bargeld (22.08.2024)

Stockach, Espasingen (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Zielstraße geschlichen und dort Bargeld entwendet. Während sich die Bewohner im Obergeschoß aufhielten, gelangte der Unbekannte gegen 16 Uhr über eine offenstehende Hintereingangstür in das Gebäude. Als die 65-Jährige im Erdgeschoß Geräusche wahrnahm und nachschaute, stellte sie keine Person, jedoch fremden Parfumgeruch fest.

Anschließend entdeckte sie, dass aus einem auf einem im Eingangsbereich stehenden Sideboard liegenden Geldbeutel Bargeld fehlte.

Auf dem Hof sah sie daraufhin einen fremden, ordentlich gekleideten Mann, der auf Ansprache angab, lediglich Äpfel kaufen zu wollen.

Personen, die gegen 16 Uhr Verdächtiges im Bereich der Zielstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Polizeirevier Stockach zu melden.

