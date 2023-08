POL Schwaben Nord: E-Scooter ohne Versicherung

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (24.08.2023) kam es im Kobelweg Ecke Tunnelstraße zu einer Unfallflucht eines bislang unbekannten Autofahrers. Gegen 23.00 Uhr war ein 27-jähriger Radfahrer in südliche Richtung auf dem Radweg unterwegs. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr ebenfalls in südliche Richtung. An der Kreuzung Tunnelstraße bog der bislang Unbekannte nach rechts ab und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Dieser musste stark abbremsen und ...

