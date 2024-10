Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fußgänger leicht verletzt

Lahr (ots)

Eine Ford-Fahrerin hat am Dienstagnachmittag einen Fußgänger in der Tiergartenstraße touchiert, der hierdurch leicht verletzt wurde. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 56-jährige Autofahrerin den Parkplatz eines dortigen Supermarktes, als sie einen von links herannahenden Fußgänger offenbar zu spät erkannte. In Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 66 Jahre alte Mann kam bei dem Aufprall zu Fall und trug leicht Verletzungen davon. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

