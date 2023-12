Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unbekannter Verkehrsteilnehmer rammt VW-Bus.

Ein bislang noch unbekannter Kraftfahrzeuglenker hat in Giengen einen Schaden von rund 8.000 Euro verursacht.

Polizeibeamte des Polizeireviers Giengen ermitteln derzeit wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Laufe des späten Freitagnachmittags bzw. in der Nacht zum Samstag (02.12.2023) ereignet hat:

Ein Autofahrer hatte am Freitag gegen 13 Uhr seinen VW Bus ordnungsgemäß in der Heidenheimer Straße in einer Parkbucht abgestellt.

Dieser VW Bus wurde später von einem noch unbekannten Fahrzeug, welches die Heidenheimer Straße in Richtung "Waldhornkreuzung" bzw. Beethovenstraße befuhr, zunächst im linken Heckbereich und im Anschluss noch im vorderen linken Frontbereich gestreift.

Der oder die Fahrer(in) entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die versachten Sachschäden am VW Bus zu kümmern oder die Polizei zur Unfallaufnahme zu verständigen.

Zur Klärung der Unfallflucht bittet das Polizeirevier Giengen unter Tel.-Nr. 07322 96530 um Zeugenhinweise.

