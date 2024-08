POL-PDNR: Fahrzeugführer mit 1,16 Promille unterwegs

Urbach (ots) - Im Zeitraum vom 13.08.2024 auf den 14.08.2024 wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere LKW auf einem Firmengelände in der Hauptstraße beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 ...

