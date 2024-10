POL-OG: Offenburg - Handfester Streit

Ettenheim (ots) - Nach einer Auseinandersetzung am heutigen Dienstagmorgen an einer Schule in Ettenheim befinden sich aktuell mehrere polizeiliche Einsatzkräfte im Bereich der Bienlestraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Jugendlicher gegen 10.40 Uhr einen weiteren Jugendlichen mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben. Weitere Schüler sollen in den Vorfall nicht involviert gewesen sein. Die ...

