Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mutmaßlich riskant überholt

Lahr (ots)

Ein leicht verletzter Beifahrer und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B415 zu beklagen. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW soll kurz vor 16 Uhr in einem unübersichtlichen Kurvenbereich während einer scharfen Rechtskurve zwei Fahrzeuge überholt und hierbei die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Ein in dem dadurch beschädigten Passat befindliches Kind trug hierdurch leichte Blessuren davon und wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell