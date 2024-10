Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Am Montag gegen 23:30 Uhr wurde ein Mitarbeiter in einer Einrichtung in der Straße "Im Dornschlag" von einem Mann mit Steinen beworfen, der zuvor unerlaubt das Dach betreten hatte. Anschließend versuchte der 39-Jährige zu flüchten, konnte aber von dem Sicherheitsmitarbeiter eingeholt werden. Nach kurzem Gerangel zwischen den beiden Männern gelang es dem Störenfried sich über die Raiffeisenstraße zu entfernen. In einem Garten eines Wohngebiets konnte der Mann von einer Polizeistreife und dem Mitarbeiter festgestellt werden. Während seiner vorläufigen Festnahme leistete er heftigen Widerstand gegen die Beamten. Überdies führte er ein entwendetes Fahrrad mit sich. Ihn erwarten gleich mehrere Strafanzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell