Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeiliche Bilanz des "Ortenauer Weinfestes"

Offenburg (ots)

Die Polizei zeigte sich, trotz einiger Vorfälle, zufrieden mit dem Verlauf des "Ortenauer Weinfestes" am Wochenende in Offenburg. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg wurden am Freitag und Samstag von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Neben einem Diebstahl einer Geldkassette mit Bargeld im vierstelligen Bereich, kam es zu einigen alkoholbedingten Streitigkeiten, die in der Regel von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes geschlichtet werden konnten. Ein angetrunkener Weinfestbesucher, der die eingesetzten Polizeibeamen beleidigte, muss mit einer Anzeige rechnen. Aggressive Bettler auf dem Weinfestgelände bekamen einen Platzverweis. Beamte der Kriminalpolizei, "Haus des Jugendrechtes", führten Jugendschutzkontrollen auf und im Umfeld der Veranstaltung durch. Bei Jugendlichen, die Zigaretten und sogenannte "Vapes" konsumierten, wurden die Eltern verständigt. Weitere Kontrollen verliefen ohne Beanstandungen. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Messern sind den Einsatzkräften der Polizei keine bekannt geworden.

