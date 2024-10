POL-OG: Baden-Baden, B500 - Schwerer Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung

Kehl (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B28, Höhe Ortseingang Kehl Ost, wurde ein Jugendlicher schwer verletzt. Der Tretrollerfahrer soll kurz nach 20 Uhr an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle und offenbar ohne auf den Verkehr zu achten die Bundestraße überquert haben. Hierbei wurde er von einem Pkw erfasst. Er musste in der Folge durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. /ya Rückfragen bitte an: ...

