POL-KA: (KA) Karlsruhe - 52-Jähriger beschädigt mehrere Pkw in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ein 52-Jähriger beschädigte am vergangenen Wochenende in der Karlsruher Innenstadt offenbar mutwillig mehrere geparkte Pkw. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge beschädigte ein zunächst unbekannter Täter zwischen dem 15.03. und 16.03.2024 an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt diverse Pkw, indem er die angebrachten Kennzeichen abriss oder sich an den Außenspiegeln zu schaffen machte. Derzeit wird von mindestens 17 beschädigten Fahrzeugen ausgegangen. Aufgrund von Zeugenhinweisen richtet sich der Tatverdacht mittlerweile gegen einen 52-Jährigen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

