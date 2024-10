Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Rastatt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag geriet ein Mann mit mehreren Personen in der Rastatter Innenstadt in Streit. Bei der anschließenden Überprüfung des 39-Jährigen durch eine Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Der alkoholisierte Unruhestifter beleidigte die eingesetzten Beamten. Bei der vorläufigen Festnahme leistete er heftigen Widerstand. Überdies trat und spuckte er gegen die Polizisten, bevor er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

