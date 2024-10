Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Ermittlungen eingeleitet

Ettenheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am heutigen Dienstagmorgen an einer Schule in Ettenheim befinden sich aktuell mehrere polizeiliche Einsatzkräfte im Bereich der Bienlestraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Jugendlicher gegen 10.40 Uhr einen weiteren Jugendlichen mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben. Weitere Schüler sollen in den Vorfall nicht involviert gewesen sein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der Verletzte wurde durch eine hinzugerufene Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen. Der mutmaßliche Angreifer konnte zwischenzeitlich widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalpolizei übernommen.

Vor Ort wurde in enger Abstimmung mit allen Verantwortlichen ein Betreuungsangebot eingerichtet.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell