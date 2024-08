Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bergallee/Motorradfahrer ohne Führerschein bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Dienstag (13.08). um 16.15 Uhr auf der Bergallee (K52) in Höhe der Kreuzung mit dem Ludgerusweg (K53).

Ein 35-jähriger Nottulner befuhr auf seinem Motorrad die Bergallee aus Coesfeld kommend in Richtung Billerbeck, ein 64-jähriger Mann aus Minden kam mit seinem Auto vom Kloster Gerleve kommend aus dem Ludgerusweg und wollte nach links in die Bergallee einbiegen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei der Motorradfahrer am Bein verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass das Motorrad weder über Beleuchtung, noch über ein Kennzeichen verfügte und gar nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Zudem konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Die Bergallee war für die Dauer der Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell