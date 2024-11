POL-PDLD: Unfall verursacht und auf der Autobahn eingeschlafen -17.11.2024, 03:10 Uhr

Bornheim (ots) - Am gestrigen Abend brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße in Bornheim ein. In dem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung. In der Wohnung durchwühlten die unbekannten Täter mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld von bisher ...

