POL-PDLD: Birkweiler - Auf frischer Tat erwischt...

Bad Bergzabern (ots) - Am 16.11.2024, zwischen 01:00 und 02:30 Uhr, wurde ein weißer Toyota Aygo mit SÜW-Kennzeichen durch unbekannte Täter mittels Blumenkübel auf dessen Dach beschädigt. Der PKW war vor einem Wohnanwesen in der Königstraße abgestellt. An dem PKW entstanden Schäden in Form von Eindellungen und Kratzern von geschätzt 3000 Euro. Wer Hinweise zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der ...

