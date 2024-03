Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Diebstahl folgte die Festnahme

Weilerswist (ots)

Am gestrigen Montag (18. März) entwendete ein 25-Jähriger gegen 21.25 Uhr Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Bonner Straße in Weilerswist.

Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den Mann an.

Der 25-Jährige versuchte daraufhin aus dem Geschäft zu flüchten.

Ein Mitarbeiter versperrte dem Mann jedoch den Weg, woraufhin der Mann den Mitarbeiter zur Seite schubste.

Der Ladendetektiv konnte den Mann jedoch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten.

Bereits am Nachmittag war der Mann bei dem Diebstahl von einem Pullover in dem Supermarkt aufgefallen.

Der Mann hat den Supermarkt daraufhin so schnell verlassen, dass ihn die Mitarbeiter nicht mehr ansprechen konnten.

Gegenüber den Polizeibeamten machte er keine Angaben zum Wohnort.

Aus diesem Grund wurde er aufgrund bestehender Fluchtgefahr vorläufig festgenommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls am Nachmittag und eine Anzeige aufgrund des räuberischen Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell