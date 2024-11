Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Taggen erwischt

Weimar (ots)

Am frühen Samstagabend teilte ein Ehepaar der Polizeiinspektion Weimar mit, gerade zwei Personen in der Brennerstraße erwischt zu haben, wie diese mittels Stift einen Schriftzug an die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses anbrachten. Auf die Tat angesprochen, flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Atrium und schafften es, trotz Verfolgung durch den Ehemann, zu entkommen. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Am Mehrfamilienhaus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,00 EUR.

