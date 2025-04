LPI-SHL: Starkstromkabel entwendet

Hellingen (ots) - Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Suhl stellten bei ihrer Untersuchung fest, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt das Feuer in einer Scheune in Hellingen am Donnerstagnachmittag verursacht hatte (s. Pressemitteilung vom 11.04.2025). Es ergaben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

