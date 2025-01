Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/ -Wangen/ -Feuerbach (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Montag (30.12.2024) bis Sonntag (05.01.2025) in Wohnungen am Gewürzluikenweg und an der Böhmerwaldstraße eingebrochen, an der Biberacher Straße blieb es beim Versuch. Am Gewürzluikenweg gelangten die Unbekannten am Sonntag zwischen 03.15 Uhr und 03.40 Uhr über ein aufgebrochenes Küchenfenster in das Einfamilienhaus und durchwühlten die Räume. Ob sie Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Böhmerwaldstraße stiegen die Täter zwischen Montag und Samstag (04.01.2025) auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss und warfen dort eine Tür ein, durch die sie in die Wohnung gelangten. Sie stahlen Uhren und Handtaschen im Wert von rund 20.000 Euro und flüchteten unerkannt. An der Biberacher Straße bemerkte der 57 Jahre alte Anwohner am Samstagabend gegen 19.15 Uhr Geräusche an einem Fenster. Als er nach außen ging, entdeckte er zwei Männer, die bei seinem Anblick die Flucht ergriffen. Am Fenster entdeckte der 57-Jährige Hebelspuren und alarmierte die Polizei. Die beiden Männer waren zwischen 170 und 180 Zentimetern groß und einer trug eine hellblaue Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

