Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raubüberfall in Wohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter drangen am Sonntagabend (05.01.2025) in eine Wohnung am Griesingerweg, schlugen auf den anwesenden 60-jährigen Bewohner ein und entwendeten Bargeld sowie Wertgegenstände. Der 60-Jährige nahm kurz nach 19.30 Uhr Geräusche an seiner Wohnungstüre wahr und als er nach der Ursache schauen wollte, brachen zwei unbekannte Personen die Türe gewaltsam auf. Sie schlugen anschließend mehrfach auf den 60-Jährigen ein und forderten die Herausgabe seines Bargelds. Nachdem die Männer über 1.500 Euro erbeuteten, flüchteten sie unter Mitnahme eines Smartphones der Marke Samsung im Wert von über 1.000 Euro aus der Wohnung in Richtung Parkanlage Villa Berg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Beide Täter waren etwa 185 Zentimeter groß, hatten schwarze Haare, waren dunkel bekleidet und führten schwarze Rucksäcke mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4989905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

