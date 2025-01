Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Samstagabend (04.01.2025) vor einer 30-jährigen Frau in den Kurparkanlagen als Exhibitionist aufgetreten, eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Die Dame war gegen 18.00 Uhr im Bereich der Tennisplätze in Richtung Memminger Straße unterwegs, als der Unbekannte zunächst mit dem Rücken zu ihr an einem Gebüsch stand, sie anschließend anschaute und hierbei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Taubenheimstraße. Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Hose und einer hellen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

