POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (03.01.2025) in der Mittleren Filderstraße ist eine 49 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr mit seiner C-Klasse gegen 12.10 Uhr aus der Straße Am Eichenhain nach links in die Mittlere Filderstraße und missachtete hierbei mutmaßlich die Vorfahrt einer 49-jährigen Frau, die mit ihrem Mercedes in Richtung Stuttgart unterwegs war. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzte vor Ort und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

