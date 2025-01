Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich renitenten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (02.01.2025) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Kaufhaus an der Wildunger Straße Waren gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt haben soll. Ein 53 Jahre alter Mitarbeiter beobachtete gegen 14.30 Uhr, wie der Mann Backwaren, Getränkedosen und ein Küchenmesser aus der Auslage genommen und eingesteckt haben soll. Als der Mann versucht haben soll, ohne zu bezahlen den Laden zu verlassen, sprach der 53-Jährige ihn an und bat ihn in sein Büro. Nachdem er seine Beute teilweise zurückgegeben hatte, soll er versucht haben zu flüchten und hierbei einen hinzugerufenen 21-Jährigen Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt haben, der ihn festhielt und anschließend Polizeibeamten übergab. Der 26 Jahre alte algerische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (03.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

