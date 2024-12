POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.12.2024

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek/Emstek - Mehrere Diebstähle von Pedelecs und eines Quads - Diebesgut im Ausland geortet und sichergestellt In der Nacht von Mittwoch, 11. Dezember 2024 19:00 Uhr bis Donnerstag, 12. Dezember 2024 06:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Quad, welches in der Lange Straße in Emstek abgestellt worden war. In derselben Nacht wurden aus einer Scheune in Visbek, in der Straße Halter, mehrere Pedelecs, ein Mähroboter sowie weitere ...

