POL-GE: Unfall mit Kinder-Elektro-Laufrad/Zwei Verletzte in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Rettungsdienst waren am vergangenen Samstag, 21. September 2024, gegen 17 Uhr an der Oststraße in Erle im Einsatz. Dort fuhr ein 5 Jahre alter Junge mit einem nicht versicherten Elektro-Laufrad auf einem Gehweg von hinten in die Beine eines 28 Jahre alten Fußgängers. Der Rettungsdienst versorgte sowohl das Kind als auch den Erwachsenen vor Ort. Der verletzte Mann wurde anschließend zur weiteren ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige gegen den 34 Jahre alten Vater des Kindes wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da er die entsprechende Versicherung vor Ort nicht nachweisen konnte. Zudem stellten die Beamten das Laufrad zur Beweissicherung sicher. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Fahrzeuge, die man kaufen kann, auch im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden dürfen. Selbst, wenn eine amtliche Zulassung nicht erforderlich ist, kann trotzdem eine Haftpflichtversicherung notwendig sein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell