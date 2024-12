Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek/Emstek - Mehrere Diebstähle von Pedelecs und eines Quads - Diebesgut im Ausland geortet und sichergestellt

In der Nacht von Mittwoch, 11. Dezember 2024 19:00 Uhr bis Donnerstag, 12. Dezember 2024 06:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Quad, welches in der Lange Straße in Emstek abgestellt worden war. In derselben Nacht wurden aus einer Scheune in Visbek, in der Straße Halter, mehrere Pedelecs, ein Mähroboter sowie weitere Gartengeräte entwendet. Nur wenige Häuser weiter, ebenfalls in Visbek, Halter, wurden weitere Pedelecs entwendet.

Aufgrund eines verbauten GPS-Senders am entwendeten Diebesgut konnte dieses bis nach Polen verfolgt werden. Seitens der polnischen Polizei konnte sämtliches Diebesgut, im Gesamtwert von rund 50.000,00 Euro, sichergestellt werden.

Die Täter konnten flüchten. Die Ermittlungen dauern an.

