Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - mehrere Diebstähle von hochwertigen Pedelecs

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024 20:00 Uhr bis 20:25 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei verschlossen abgestellte Pedelecs, Cube Reaktion Hybrid Pro, Bulls E-Bike, in der Straße Im Hofe. Ebenfalls am Mittwoch, in der Zeit von 19:50 Uhr bis 21:00 Uhr wurde ein weiteres Pedelec, KTM Cento, vor einer Gaststätte in der Straße Am Freibad entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 05. Dezember 2024 20:00 Uhr bis Dienstag 10. Dezember 2024 12:00 Uhr begaben sich unbekannte in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Klapphakenstraße und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 10. Dezember 2024 17:00 Uhr bis Mittwoch, 11. Dezember 2024 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Opel Meriva, in der Straße Am Mühlenbach und beschädigten diesen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024, gegen 04:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw den Azaleenweg, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Steinfeld - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 17:15 Uhr befuhr eine 24-jähirge Frau aus Osnabrück mit ihrem Pkw die B 214 / Bahnhofstraße. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Metamphetaminen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 23:50 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Bühren/Emstek mit seinem Pkw die Oyther Straße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 04:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Universitätsstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde eine Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von 0,83 Promille. Zudem wies ein Drogenvortest eine Beeinflussung durch Opiate aus. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. eine Blutprobe wurde entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell