Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - vers. Einbruchdiebstahl

Am Mittwoch, 11. Dezember 2024 21:30 Uhr bis Donnerstag, 12. Dezember 2024 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Bauernhofes im Postweg und verschafften sich Zutritt zu mehreren Hallen und Stallungen. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Essen (Old.) - Diebstahl einer Mofa

In der Zeit von Sonntag, 08. Dezember 2024 08:00 Uhr bis Montag 09. Dezember 2024 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Mofa, welche verschlossen in einer Scheune in der Brookstraße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Peheim - Brand einer Scheune

Am Donnerstag, 12. Dezember 2024, gegen 18:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune auf einem Grundstück in der Bischofsbrücker Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Peheim und Molbergen gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Personen wurde nicht verletzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag, 12. Dezember 2024, in der Zeit zwischen 09:55 Uhr bis 10:15 Uhr einen Pkw, Opel Mokka, welcher auf einem Parkplatz am Pingel-Anton-Platz abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Peheim - Verkehrsunfallflucht / Kind wird schwer verletzt

Am Freitag, 13. Dezember 2024, gegen 07:25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hunteburger Weg/Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Kipplaster den Hunteburger Weg in Richtung Linderner Straße. Im Bereich der Kreuzung bog er in Richtung Peheim ab. Hierbei erfasste er ein 6-jähriges Kind, welches mit seinem Großvater auf dem Grünstreifen im Kreuzungsbereich wartete. Das Kind wurde schwerverletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der derzeit unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, den 12.12.2024, kam es gegen 19:15 Uhr im Kreuzungsbereich Sonnenblumenstraße / Mohnstraße / Dahlienstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs. Ein 75-jähriger Cloppenburger befuhr die Sonnenblumenstraße in Richtung des Kreuzungsbereiches. Hier missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKWs einer 39-jährigen Cloppenburgerin und deren Beifahrerin (16 Jahre, Cloppenburg). Infolge des Zusammenstoßes wurden die beiden Frauen leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 13.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell