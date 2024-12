Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen für den Bereich Vechta und Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Erneute Warnung vor der Masche "Falscher Polizeibeamter" - Zeugenaufrufe

Löningen - Bereits am Freitag, den 06.12.2024, erhielt eine 62-jährige Frau aus Löningen, wohnhaft in der Finkenstraße, gegen 13:30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten der "Soko G9". Dieser teilte mit, dass es in der Nachbarschaft der Geschädigten zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Des Weiteren bot man ihr an, Wertgegenstände und Bargeldreserven in Sicherheit zu bringen. Dafür würde eine Person zeitnah vorbeikommen. Die Frau konnte das Telefonat nicht einordnen und berichtete einem 60-jährigen Nachbarn den Sachverhalt. Dieser erkannte sofort den Umstand der Betrugsmasche und warnte seine Nachbarin vor weiteren Schritten. Der Nachbar beobachtete schlussendlich gegen 15:30 Uhr eine verdächtige, männliche Person auf dem Hof der Geschädigten und sprach diese deutlich an, noch bevor er die Haustür erreichen konnte. Nach einem kurzen Gespräch floh die Person in unbekannte Richtung. Zu einer Übergabe von Wertgegenständen kam es nicht. Der vermeintliche Abholer der Wertgegenstände konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 1,80 m - Schlanke Statur - Ca. 30 Jahre - Dunkle Jacke - Dunkle Pudelmütze

Sachdienliche Hinweise in dieser Sache, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Finkenstraße, nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Vechta - Am Mittwoch, den 11.12.2024, wurde ebenfalls gegen 13:30 Uhr eine 90-jährige Frau aus Vechta, wohnhaft in der Graf-von-Galen-Straße, telefonisch durch einen falschen Polizeibeamten kontaktiert. Unter dem Vorwand, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe wurde sie dazu aufgefordert, Geld und Wertgegenstände herauszugeben, damit die Tochter das Polizeipräsidium verlassen könne. Die Frau kam er Aufforderung nach und händigte gegen 15:00 Uhr einer unbekannten Person Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 20.000,- EUR aus. Der Abholer der Wertgegenstände konnte in diesem Fall wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Groß - Schlank - Südländisches Erscheinungsbild - Junges Aussehen - Dunkle Lederjacke - Schwarzhaarig

Auch in diesem Fall können sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im Bereich der Graf-von-Galen-Straße, unter 04471/18600 der Polizei Cloppenburg mitgeteilt werden.

Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den Themen "Schockanrufe", "Falscher Polizeibeamter" und "Enkeltrick" können unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

abgerufen werden.

