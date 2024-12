Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 10.12.2024, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.12.2024, 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den hölzernen Carport eines Kindergartens am Fröbelweg in Cloppenburg. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden, ca. 1500,- EUR, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall i.V.m. Trunkenheit

Am Donnerstag, den 12.12.2024, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die B213 (Umgehungsstraße) in Fahrtrichtung A1. Auf Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg-Mitte wurde dieser von dem PKW eines 23-jährigen Emstekers überholt. Beim Überholmanöver verursachte dieser einen seitlichem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der Emsteker mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Im Zuge der Ermittlungen konnte dieser angetroffen werden. Eine Alkoholbeeinflussung wurde durch die Beamten festgestellt (1,52 Promille). Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. In Summe entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- EUR.

